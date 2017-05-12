В Киеве уточнили список пленных из ДНР и ЛНР

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, заявила в пятницу пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ранее вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся в местах несвободы на подконтрольной Киеву территории.

"Как проинформировали Леонида Кучму (омбудсмен Украины – ред.) Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ (Службе безопасности Украины) Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ходе процесса уточнения списка пленных группа проехала более 14 тысяч километров и посетила 37 пенитенциарных учреждений на Украине.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.