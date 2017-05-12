Кандидаты в депутаты заявили, что вошли в список партии Макрона по ошибке

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Девять из 428 человек, вошедших в список кандидатов в депутаты от движения избранного президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", заявили, что не давали своего согласия на то, чтобы представлять партию на выборах, пишет издание Times.

В четверг созданное Макроном движение "Вперед, республика" представило первый список кандидатов на предстоящие в июне парламентские выборы. В него вошли 428 человек, поровну мужчин и женщин. Для 52% кандидатов политика является новым занятием, и они никогда не участвовали в выборах.

Газета уточняет имя лишь одного из девяти — бывшего президента клуба по регби Мурада Буджеллала (Mourad Boudjellal).

Кроме того, по информации издания, еще один из перечисленных кандидатов, представитель заморской территории Реюньон Тьерри Робер (Thierry Robert), был признан виновным в коррупции. Движение Макрона ранее заявляло, что не будет включать в число своих представителей лиц с судимостью.

Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и Социалистической партии — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от действующего президента страны Франсуа Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.