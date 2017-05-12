Кандидаты в депутаты заявили, что вошли в список партии Макрона по ошибке

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Девять из 428 человек, вошедших в список кандидатов в депутаты от движения избранного президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", заявили, что не давали своего согласия на то, чтобы представлять партию на выборах, пишет издание Times.
Газета уточняет имя лишь одного из девяти — бывшего президента клуба по регби Мурада Буджеллала (Mourad Boudjellal).
Кроме того, по информации издания, еще один из перечисленных кандидатов, представитель заморской территории Реюньон Тьерри Робер (Thierry Robert), был признан виновным в коррупции. Движение Макрона ранее заявляло, что не будет включать в число своих представителей лиц с судимостью.
Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и Социалистической партии — во второй тур не пробились.
Передача полномочий от действующего президента страны Франсуа Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.