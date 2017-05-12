Трамп за десять лет не получал доходов из России, заявили его адвокаты

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что он за 10 лет не получал доходов из России, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

У Трампа за десятилетие не было "никакого дохода из каких-либо российских источников", цитирует агентство заявление адвокатов Трампа, которые оговорились о наличии "нескольких исключений".

В частности, российские граждане не инвестировали в компании, которые принадлежат Трампу, и не покупали их долговые обязательства. При этом адвокаты упомянули о том, что Трамп получил доход от организации конкурса "Мисс Вселенная" в 2013 году в Москве и от продажи российскому бизнесмену недвижимости стоимостью в 95 миллионов долларов в 2008 году.

Белый дом сообщил, что Трамп попросил своих адвокатов составить этот отчет после запроса сенатора-республиканца Линдси Грэма, который возглавляет комитет конгресса, занимающийся расследованием "влияния РФ" на выборы в США в 2016 году.