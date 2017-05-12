Палестинец погиб в ходе столкновения с израильскими военными

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Палестинец застрелен в ходе протестов, которые переросли в столкновения с израильскими вооруженными силами, на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство здравоохранения.

По информации агентства, протесты прошли рядом с деревней Наби Салех к северу от города Рамалла в центральной части Западного берега. Молодой человек Нидал Обайд (Nidal Obaid) получил ранения в ходе протестов и позже скончался в больнице. Сообщается, что ему было 20 лет.

Представители армии Израиля заявили, что им поступала информация об инциденте, но они не могут подтвердить этот факт.

"Жестокие беспорядки разгорелись сегодня в первой половине дня с участием десятков палестинцев, которые кидали камни в (израильские вооруженные) силы", — заявила представитель армии.

Военные применили против протестующих средства разгона демонстраций и открыли огонь боевыми патронами, добавила она.