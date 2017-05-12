В Британии несколько госпиталей перестали работать из-за кибератаки

ЛОНДОН, 12 мая — РИА Новости. Внутренние компьютерные системы ряда британских госпиталей в пятницу были атакованы хакерами, больницы не могут принимать пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, сообщает The Guardian.

Департамент здравоохранения Великобритании NHS уже подтвердил эту информацию. Сообщается, что врачи сразу нескольких госпиталей в одно и то же время через Twitter-аккаунты сообщили, что внутренние компьютерные системы их медучреждений неожиданно были атакованы вирусом. Один из докторов сообщил, что врачи его больницы получили сообщение о том, что их "компьютеры находятся под контролем" с требованием заплатить определенный выкуп.

В настоящее время больницы, на которые была совершена кибератака, не могут принимать пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь, их просят направляться в другие клиники. Специалисты выясняют детали произошедшего.