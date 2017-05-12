В Киеве ликвидировали притон, где предоставляли услуги гостям Евровидения

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Полицейские ликвидировали притон в Киевской области, где предоставлялись сексуальные услуги иностранным гостям проходящего в Киеве "Евровидения-2017", сообщает пресс-служба управления нацполиции в Киевской области в пятницу.

"Сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевской области совместно с бойцами полка особого назначения, следователями Киево-Святошинского полиции и местной прокуратуры прекратили деятельность организованной преступной группы, которая занималась сводничеством и сутенерством в столице и области", — говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, преступным бизнесом занималась супружеская пара из Житомира, они вовлекли в проституцию более 20 человек, которые "оказывали весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, которые приехали на Украину на песенный конкурс "Евровидение".

По данным полиции, четыре фигуранта преступной группы задержаны. Открыты уголовные дела по статьям "создание или содержание мест разврата и сводничество", "проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией" УК.