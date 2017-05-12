В ОБСЕ обеспокоены прекращением поставок воды в ЛНР со стороны Киева

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ обеспокоены ситуацией с прекращением Киевом поставок воды не неподконтрольную властям Украины территорию Донбасса, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции. на следующий день подача воду прекратилась полностью. Кроме того, Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил в пятницу, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе.

"Мониторинговая команда в Луганске очень внимательно следит за поставками воды внутри своей зоны ответственности. И, например, было уже зафиксировано недостаточное количество воды в Первомайске и Брянке", — сказал Хуг.

Он подчеркнул, что вся информация о поставках воды в неподконтрольные Киеву районы будет отражена в отчетах наблюдателей миссии. "Гражданское население зависит от поставок воды", — подчеркнул Хуг.