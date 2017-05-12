Пушков раскритиковал слова Порошенко о "разводе" с Россией

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко про "развод с Российской империей".
Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил постановление о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд на территорию стран-членов ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.
Украинский лидер, комментируя это решение, заявил, что безвизовый режим означает для страны "окончательный развод с Российской империей" и возвращает ее "на историческое место в составе европейских стран".