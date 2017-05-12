Пушков раскритиковал слова Порошенко о "разводе" с Россией

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко про "развод с Российской империей".

"Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет "исторического места в в составе европейских стран", так как такой страны до 1991 не было", — написал политик в Twitter

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил постановление о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд на территорию стран-членов ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.

Украинский лидер, комментируя это решение, заявил, что безвизовый режим означает для страны "окончательный развод с Российской империей" и возвращает ее "на историческое место в составе европейских стран".