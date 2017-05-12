ЕК запросила встречу с властями США из-за запрета ноутбуков на рейсах

БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в срочном порядке запросила встречи с представителями властей США в связи с их намерением запретить ноутбуки на авиарейсах, направляющихся в Америку, сообщил РИА Новости источник в институтах ЕС.

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из некоторых европейских стран.

"Еврокомиссия в срочном порядке запросила власти США провести встречи на политическом и экспертном уровнях для обсуждения ситуации", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что в среду в Брюсселе прошла встреча по авиабезопасности, где было подтверждено, что ЕС выступает за сотрудничество в этом вопросе со всеми международными партнерами, включая власти США.

Итконен сообщила также, что в течение пятницы у ЕК запланированы телефонные переговоры с министром внутренних дел США Джоном Келли и несколькими главами ведомств стран ЕС.