СЖР возмущен задержанием российского журналиста в Кишиневе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) возмущен фактом задержания главного редактора еженедельника "Российские вести" Дмитрия Ермолаева в аэропорту Кишинева и призывает инициаторов и исполнителей "незаконного действия" принести извинения журналисту.

В пятницу в пресс-службе пограничной полиции республики РИА Новости сообщили, что журналисту газеты "Российские вести" Дмитрию Ермолаеву не разрешили въехать в Молдавию, так как не была указана цель его визита в республику. В полиции подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд. Собеседник агентства уточнил, что ближайшим рейсом Ермолаев вернется в Россию.

По данным СЖР, вместе с Ермолаевым молдавскими спецслужбами был задержан латвийский журналист Андрей Татарчук.

"Без предъявления каких бы то ни было обвинений наш коллега в течение нескольких часов подвергался допросу в камере, с применением методов психологического давления, его вещи были конфискованы, он был лишен доступа ко всем средствам связи. После того, как допрашивающие Ермолаева представители молдавских спецслужб были оповещены о том, что сотрудники российского посольства были привлечены к разрешению вопроса, он был отпущен. В настоящий момент Дмитрий Ермолаев продолжает находиться в аэропорту Кишинева, ожидая разрешения ситуации со своим латвийским коллегой, который до сих пор находится в руках молдавских силовиков, о дальнейшей судьбе его нет никакой информации", — говорится в заявлении СЖР.

Союз журналистов России выразил свое "крайнее возмущение фактом задержания нашего коллеги". "Мы считаем, что инициаторы этого незаконного действия должны быть наказаны, а непосредственные исполнители – принести извинения российскому журналисту. В случае, если задержание латвийского журналиста окажется столь же беспочвенным – аналогичные извинения должны быть принесены и ему", — подчеркнули в организации.

Копия данного заявления СЖР, добавляют в Союзе, будет официально направлена в международные журналистские и правозащитные организации, в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, а также в Службу информации и безопасности республики.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.