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В мире

В Европе не получали уведомлений из США на запрет провозить ноутбуки

17:0312.05.2017
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Крупнейшие европейские авиакомпании пока не располагают информацией о планах американских властей по запрету проносить в следующие в США самолеты ноутбуки и другое электрооборудование, за исключением смартфонов и мобильных телефонов, но готовятся к разным сценариям развития ситуации, следует из заявлений представителей авиаперевозчиков.

В салоне самолета. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Losevsky
США хотят запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы
Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения на ряд европейских стран запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку.

Как сообщили агентству Рейтер источники в США и Европе, официально о новых ограничениях в скором времени может объявить министерство внутренней безопасности (DHS), точная дата не называется. Также не уточняется, каких стран может коснуться запрет.

Информации нет, продумываются различные сценарии 

Слухи о возможном запрете прокомментировали пресс-службы крупнейших авиакомпаний Чехии, Германии, Испании, Великобритании и Скандинавии.

"На сегодня у нас нет никакой информации о том, когда такой возможный запрет будет введен, но SAS внимательно следит за развитием с тем, чтобы, как всегда, придерживаться правил безопасности, установленных странами, куда мы летаем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе скандинавской авиакомпании SAS.

Самолет American Airlines Boeing 737-823
© Flickr / JL Johnson | User47
Эксперт: планы запрета ноутбуков на рейсах в США из Европы оправданны
Крупнейший испанский авиаперевозчик Iberia также не получал никакой информации от властей США по поводу возможного запрета. "На настоящий момент у нас никаких новостей по этой теме. Если будет такая информация, мы об этом сообщим", — заявила представитель Iberia.

Немецкая авиакомпания Lufthansa также не получала от властей США новых указаний, расширяющих запрет на пронос ноутбуков в салоны самолетов. "К настоящему моменту Lufthansa не получала новых указаний со стороны американских властей, которые расширяют запрет на пронос электронных устройств на борт авиарейсов, направляющихся в США", — сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что с того момента, как администрация транспортной безопасности США ввела запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов для десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Lufthansa "уже продумали различные сценарии на случай возможного расширения запрета".

Представитель ведущего чешского авиаперевозчика "ЧСА – Чешские аэролинии" Даниэл Шабик заявил, что компания пока не планирует введения подобных запретов. "Если в будущем будет указание от европейского или чешского Управления авиасообщениями, то введем и мы. Если от них будет просто рекомендация – вопрос рассмотрит руководство ЧСА", — сказал Шабик.

В пресс-службе британской авиакомпании British Airways и вовсе отказалась комментировать данную информацию. "Мы не комментируем спекуляции", — сказала представитель компании.

Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ЕК обсуждает с США возможный запрет ноутбуков на рейсах из Европы
Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Введение запрета на провоз крупной электроники в салоне самолета на определенных маршрутах в США и Великобританию пока не повлияло на показатели трафика. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте ускорил рост в годовом выражении до 6,8% с 4,8% в феврале.

По мнению специалистов, запрет на пронос электроники на борт может представлять определенную опасность, поскольку литиевые батареи в багажном отсеке самолета при низких температурах во время длительных перелетов могут взрываться. На протяжении 2016 года были зарегистрированы 33 инцидента, связанные с электронными приборами в пассажирских салонах.

В 2016 году 30 миллионов человек совершили перелеты из Европы в США.

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