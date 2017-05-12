В Европе не получали уведомлений из США на запрет провозить ноутбуки

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Крупнейшие европейские авиакомпании пока не располагают информацией о планах американских властей по запрету проносить в следующие в США самолеты ноутбуки и другое электрооборудование, за исключением смартфонов и мобильных телефонов, но готовятся к разным сценариям развития ситуации, следует из заявлений представителей авиаперевозчиков.Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения на ряд европейских стран запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку.
Как сообщили агентству Рейтер источники в США и Европе, официально о новых ограничениях в скором времени может объявить министерство внутренней безопасности (DHS), точная дата не называется. Также не уточняется, каких стран может коснуться запрет.
Информации нет, продумываются различные сценарии
Слухи о возможном запрете прокомментировали пресс-службы крупнейших авиакомпаний Чехии, Германии, Испании, Великобритании и Скандинавии.
"На сегодня у нас нет никакой информации о том, когда такой возможный запрет будет введен, но SAS внимательно следит за развитием с тем, чтобы, как всегда, придерживаться правил безопасности, установленных странами, куда мы летаем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе скандинавской авиакомпании SAS.
Немецкая авиакомпания Lufthansa также не получала от властей США новых указаний, расширяющих запрет на пронос ноутбуков в салоны самолетов. "К настоящему моменту Lufthansa не получала новых указаний со стороны американских властей, которые расширяют запрет на пронос электронных устройств на борт авиарейсов, направляющихся в США", — сообщили в пресс-службе.
В авиакомпании отметили, что с того момента, как администрация транспортной безопасности США ввела запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов для десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Lufthansa "уже продумали различные сценарии на случай возможного расширения запрета".
Представитель ведущего чешского авиаперевозчика "ЧСА – Чешские аэролинии" Даниэл Шабик заявил, что компания пока не планирует введения подобных запретов. "Если в будущем будет указание от европейского или чешского Управления авиасообщениями, то введем и мы. Если от них будет просто рекомендация – вопрос рассмотрит руководство ЧСА", — сказал Шабик.
В пресс-службе британской авиакомпании British Airways и вовсе отказалась комментировать данную информацию. "Мы не комментируем спекуляции", — сказала представитель компании.
Введение запрета на провоз крупной электроники в салоне самолета на определенных маршрутах в США и Великобританию пока не повлияло на показатели трафика. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте ускорил рост в годовом выражении до 6,8% с 4,8% в феврале.
По мнению специалистов, запрет на пронос электроники на борт может представлять определенную опасность, поскольку литиевые батареи в багажном отсеке самолета при низких температурах во время длительных перелетов могут взрываться. На протяжении 2016 года были зарегистрированы 33 инцидента, связанные с электронными приборами в пассажирских салонах.
В 2016 году 30 миллионов человек совершили перелеты из Европы в США.