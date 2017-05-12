Российского журналиста не пустили в Молдавию

КИШИНЕВ, 12 мая – РИА Новости. Журналисту газеты "Российские вести" Дмитрию Ермолаеву не разрешили в пятницу въехать в Молдавию, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции республики.

"Принято решение – не разрешен въезд в Молдавию, потому что не указана цель визита в республику. Речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд", — сообщили в пресс-службе Погранполиции.

Собеседник агентства уточнил, что ближайшим рейсом Ермолаев вернется в Россию.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.