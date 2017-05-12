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В мире

Климкин опроверг информацию о "платной" встрече с Трампом

16:3412.05.2017
(обновлено: 16:38 12.05.2017)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Украине разгорается скандал вокруг поездки главы МИД Павла Климкина в США: депутат Верховной рады Андрей Артеменко заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов за встречу делегации с президентом Дональдом Трампом. При этом в Киеве это отрицают.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
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Трамп принял главу украинского МИД в Белом доме накануне. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом.
Это был уже не первая поездка Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось впервые. Так, дипломат посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Детали переговоров Климкина и Трампа не известны. Украинское посольство в США ограничилось кратким сообщением, что стороны обсуждали "дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном".

Про переговоры украинской делегации с Пенсом информации больше. В Белом доме рассказали, что вице-президент заявил о необходимости выполнять минские соглашения, что является "наиболее реальным" способом продвижения к миру на Украине.

© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети FacebookПрезидент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Сколько стоит встреча с президентом США

Артеменко оценил плату за встречу Климкина и Трампа в 400 тысяч долларов.

"За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа", — написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, информация об этом в течение полугода должна появиться на официальных ресурсах американского Минюста.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
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Кроме того, Артеменко утверждает, что встреча украинской делегации с Трампом и Пенсом не планировалась вообще и стала "компенсацией" за переговоры президента США с главой российского МИД Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком.

Депутат добавил, что встреча Климкина с Трампом продолжалась всего шесть минут.

В Киеве опровергают

Сам Климкин утверждения депутата категорически опроверг.

"Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает", — заявил дипломат на пресс-конференции.

Украинский военнослужащий на военной базе в пригороде Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
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По словам министра, Украине помогают только "наши собственные интересы, наша борьба".

Комментируя свою встречу с американским руководством, Климкин назвал переговоры сигналом о поддержке украинских властей со стороны Вашингтона.

"Конечно, это политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул украинский министр.

Похоже на анекдот

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин усомнился в словах украинского депутата.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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"Я не приценивался, необходимости такой не было, но мне все-таки кажется, что встреча с президентом США стоит несколько дороже. Видимо, украинский депутат исходил из тех сумм, которые фигурируют внутри Верховной рады, когда кому-то хочется встретиться с одним из депутатов. Ну а если говорить серьезно, то мне кажется, что это действительно просто "фейк". Это анекдот: за 400 тысяч там с мэром небольшого города не встретишься. Кроме того, Трамп является миллиардером и так дешево не продается", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

При этом саму встречу Климкина с Трампом эксперт назвал чистой формальностью.

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
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"Встреча с Климкиным, видимо, все-таки была запланирована в Белом доме, чтобы иметь какие-то рычаги влияния в предстоящей (на тот момент) встрече с господином Лавровым. Сама встреча была ни о чем, она была чисто формальной. Была попытка просто показать, что встречаются не только с Лавровым, но и с Климкиным, и что украинская тематика находится в центре, пусть и не в самом, внимания США, что США остаются игроком на украинском поле", — отметил Жарихин.

Чем известен Артеменко

Андрей Артеменко стал широко известен благодаря своему плану по нормализации отношений между Украиной и Россией.

Идеи парламентария включали "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Украинские флаги. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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При этом инициатива парламентария не нашла поддержки не только на Украине, но и в Москве. В Кремле заявили, что сама постановка вопроса о сдаче России в аренду ее же региона абсурдна.

Украинские же власти возбудили против Артеменко уголовное дело о государственной измене. Кроме того, в конце апреля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении депутата гражданства. Правда, формальной причиной стал канадский паспорт Артеменко.

Сам депутат пообещал оспорить решение главы государства.

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