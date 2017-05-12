Климкин опроверг информацию о "платной" встрече с Трампом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Украине разгорается скандал вокруг поездки главы МИД Павла Климкина в США: депутат Верховной рады Андрей Артеменко заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов за встречу делегации с президентом Дональдом Трампом. При этом в Киеве это отрицают.
Это был уже не первая поездка Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось впервые. Так, дипломат посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Детали переговоров Климкина и Трампа не известны. Украинское посольство в США ограничилось кратким сообщением, что стороны обсуждали "дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном".
Про переговоры украинской делегации с Пенсом информации больше. В Белом доме рассказали, что вице-президент заявил о необходимости выполнять минские соглашения, что является "наиболее реальным" способом продвижения к миру на Украине.
Сколько стоит встреча с президентом США
Артеменко оценил плату за встречу Климкина и Трампа в 400 тысяч долларов.
"За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа", — написал депутат на своей странице в Facebook.
По его словам, информация об этом в течение полугода должна появиться на официальных ресурсах американского Минюста.
Депутат добавил, что встреча Климкина с Трампом продолжалась всего шесть минут.
В Киеве опровергают
Сам Климкин утверждения депутата категорически опроверг.
"Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает", — заявил дипломат на пресс-конференции.
Комментируя свою встречу с американским руководством, Климкин назвал переговоры сигналом о поддержке украинских властей со стороны Вашингтона.
"Конечно, это политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул украинский министр.
Похоже на анекдот
Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин усомнился в словах украинского депутата.
При этом саму встречу Климкина с Трампом эксперт назвал чистой формальностью.
Чем известен Артеменко
Андрей Артеменко стал широко известен благодаря своему плану по нормализации отношений между Украиной и Россией.
Идеи парламентария включали "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.
Украинские же власти возбудили против Артеменко уголовное дело о государственной измене. Кроме того, в конце апреля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении депутата гражданства. Правда, формальной причиной стал канадский паспорт Артеменко.
Сам депутат пообещал оспорить решение главы государства.