Amnesty International призвала Украину отменить закон о декоммунизации

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Исполнительный директор международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук считает, что закон о декоммунизации, в той редакции, в какой он сейчас представлен, на Украине необходимо отменить.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что полиция в День Победы задержала по территории Украины более 50 человек, в ходе столкновений травмы получили до 15 участников акций и восемь правоохранителей. Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы на Украине из-за "использования советской символики".

"В той форме, в которой он есть, его следует просто отменить. Он не может существовать. Суть закона касается внешних признаков, которые вообще не включают в себя вот эту субъективную сторону. Если государство хочет ограничивать призывы к насилию, оно должно это сделать, но другим способом", — цитирует Покальчук информационное агентство "Украинские новости" в пятницу.

По ее словам, закон о декоммунизации нарушает права человека. "Безусловно, закон нарушать нельзя… В данном случае этот закон является нарушающим права человека", — сказала Покальчук.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Ее миссия — улучшить положение с правами человека посредством скоординированных действий и международной солидарности.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса. Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.