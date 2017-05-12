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В мире

Новое государство на карте мира: что ждет Ирак после ИГ*

17:5112.05.2017
(обновлено: 18:11 12.05.2017)
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© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкБоец курдской пешмергаБоец курдской пешмерга
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. В международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 12 мая состоялся круглый стол "Иракский Курдистан: своевременен ли референдум о независимости?". Референдум должен пройти в октябре-ноябре 2017 года. Представители курдских партий и эксперты обсудили перспективы появления нового независимого государства.

В поисках багдадского вора

Военнослужащие курды. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Курды намерены "построить свободную Сирию" с помощью американского оружия
У нового государства уже есть органы власти и лидер — президент Масуд Барзани, управляющий курдской автономией в Ираке с 2005 года. Референдум о независимости сторонники Барзани намеревались провести еще в 2014 году, но вопрос был снят с повестки дня наступлением исламистов из ИГ*. По мере того как террористическая группировка теряет свои позиции, проступают контуры послевоенного Ирака — страны, испытывающей трудности в примирении слагающих ее общин. Курды убеждены, что Багдад подвергает их систематической дискриминации, и видят выход лишь в обретении независимости.

Представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр рассказал РИА Новости, что иракские власти используют для давления на регион финансовый рычаг, ограничивая поступления из бюджета. Печатать купюры самостоятельно курдские власти не имеют права. Конституция страны предполагает выделение на нужды региона 17% национальных доходов. Бабакр уверен: Багдад должен Курдистану, но не собирается платить по счетам.

Бабакар считает, что в ходе войны с ИГ* иракские власти оставили курдов без поддержки перед лицом наступавшего противника. В 2014 году существовала возможность того, что террористы возьмут столицу автономии — Эрбиль. Согласно курдским источникам, ни в то время, ни сейчас Ирак не оказывает содействия (в том числе финансового) курдскому ополчению — пешмерге.

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Иракского Курдистана
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Военнослужащий вооруженных сил Иракского Курдистана

Несвоевременная независимость

Бойцы курдской пешмерга. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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В Сирии курды за апрель освободили от ИГ* 800 квадратных километров
Власти Ирака, со своей стороны, считают предательскими действия курдских сепаратистов. В Багдаде указывают на то, что победа над ИГ* еще не достигнута, и считают проведение референдума о разделе страны в подобных условиях неприемлемым. Против курдов выдвигается обвинение в связях с Израилем и попытках создания "произраильского плацдарма".

Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов, категорически против независимости Эрбиля выступает Иран, на территории которого также существуют курдские общины. В прошлом Тегерану не раз приходилось подавлять волнения курдов силой.

В Багдаде указывают, что, воюя с ИГ*, курдская пешмерга взяла под контроль территории, выходящие за ранее установленные пределы Иракского Курдистана. Курды считают все занятые земли своими и намерены провести на всех них референдум. Иракские власти говорят об узурпации и предупреждают, что не признают самоопределение на территориях, недавно "присоединенных" пешмергой. Аргумент Багдада: в этих провинциях живут не только курды, но также арабы и туркмены.

Эксперты считают, что не только и не столько сама независимость Иракского Курдистана, сколько принадлежность "новых территорий", особенно города Киркука, станет камнем преткновения в будущих переговорах о независимости. По словам доцента МГУ Дмитрия Жантиева, Турция готова признать новую страну, но только при условии, что курды откажутся от территориальной экспансии, которая потенциально способна выйти за пределы Ирака.

Турция и курдская проблема

Боевик курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Курды призвали к созданию бесполетной зоны над Сирией после ударов Турции
На сегодняшний день отношение Анкары к двум курдским регионам — сирийскому и иракскому — принципиально различно. Полунезависимый Иракский Курдистан — один из ключевых экономических партнеров Турции, активно закупающей на его территории углеводородные ресурсы. Поддержкой Анкары пользуется и лично президент Масуд Барзани, которому Турция готова оказывать символические знаки уважения. Недавняя поездка Барзани в Стамбул вышла за рамки дипломатического протокола, когда в присутствии курдского лидера был поднят флаг его официально еще не признанного государства.

Отношение турецких властей к сирийским курдам выстраивается совершенно иначе. Десятого мая президент Эрдоган подтвердил, что считает вооруженную группировку "Отряды народной самообороны" (YPG), контролирующую территории на турецко-сирийском пограничье, "террористической". Анкару возмущает тот факт, что США поставляют курдским повстанцам вооружения. "Наше терпение на исходе", — пробует давить Эрдоган.

Террористической официальная Турция считает и действующую на ее территории "Рабочую партию Курдистана" (РПК). Бывший лидер объединения Абдулла Оджалан отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме.

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВолонтер курдской пешмерга
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Волонтер курдской пешмерга

На этом фоне курдская диаспора России расколота между иракскими, турецкими и сирийскими соотечественниками. Президент общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Набиев рассказал РИА Новости, что готов поддерживать борьбу иракских курдов, но не РПК. "Эта организация не ведет борьбу за нашу независимость, — считает он. — Не будем забывать, что курдов немало и в администрации Эрдогана". 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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