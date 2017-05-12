На Украине бросили гранату во двор дома судьи Высшего хозяйственного суда

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Судья Высшего хозяйственного суда Украины Мальвина Данилова заявила, что ночью во дворе ее дома взорвалась граната, которую бросили туда неизвестные.

По ее словам, в ночь на четверг во двор дома, где она живет в селе Вишенки Киевской области, бросили гранату, чему предшествовали полеты дронов над домом.

"Мне постоянно поступают угрозы. Я думаю, это связано с решениями, которые я принимала в суде. Я не могу сказать, в каком виде эти угрозы поступают, потому что обещала следователям полиции не распространяться", — заявила Данилова в комментарии новостной службе "ТСН.ua" украинского телеканала "1+1".

Никто не пострадал. Полиция пока данную информацию не комментировала.