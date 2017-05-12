Ушаков рассказал о реакции России на высылку дипломатов из США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отношения России и США осложняет ситуация с изъятой в конце прошлого года в Америке дипломатической собственности РФ и высылкой российских дипломатов; Москва напоминает, что принцип взаимности никто не отменял и ждет разрешения проблемы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Обновление атмосферы двусторонних отношений во многом зависит от устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы, в частности, мы ждем возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под Новый год американскими властями", — сказал Ушаков журналистам.

Ушаков напомнил, что Москва не стала отвечать на эти действия и высылку российских дипломатов, "однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял".

Как заявил Ушаков, эту тему поднимал в ходе своего визита в Вашингтон глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы проявляем терпение, но это терпение небеспредельно", — сказал Ушаков.

Как заявил помощник президента, американцы занимаются поиском развязок, об этом сообщил по итогам своей беседы в Вашингтоне министр Лавров. "Если разрешение не будет найдено, на повестку дня станут какие-то ответные меры с российской стороны", — подчеркнул Ушаков.

Он заявил, что разрешение ситуации условились искать в том числе в формате встреч заместителей глав внешнеполитических ведомств.