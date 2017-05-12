Трамп предостерег Коми от передачи СМИ содержания их разговоров

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предостерег уволенного директора ФБР Джеймса Коми от передачи СМИ содержания их разговоров.

"Джеймсу Коми лучше надеяться, что "записей" наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!" — заявил Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло из-за "утраты доверия" президента к нему. В письме к руководителю ведомства президент сообщил, что решил уволить его после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Как пишет New York Times, по версии Коми, новый президент негативно отнесся к нему после совместного обеда в Белом доме, который состоялся через неделю после инаугурации. Во время обеда Трамп якобы несколько раз просил главу ФБР подтвердить свою лояльность, но Коми отвечал, что президент может рассчитывать только на его "честность".

В Белом доме заявили, что эта информация не соответствует действительности. Сам Трамп в интервью телеканалу NBC также рассказал о совместном обеде с Коми, однако не упоминал о разговоре по поводу лояльности.