СМИ рассказали, как ВВС Канады промахивались высокоточными бомбами в Ираке

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы Канады 17 раз промахивались мимо цели во время военной операции в Ираке. Об этом сообщает телеканал CBC, журналисты которого провели собственное расследование.

По его данным, из 606 высокоточных бомб, выпущенных с истребителей-бомбардировщиков CF18 в период с 2014 по 2016 год, с курса ушли 17. В результате этих промахов могли погибнуть мирные жители Ирака, отмечает телеканал.

В ВВС заявили, что не располагают информацией об убитых или раненых в ходе этих неудачных атак. Официальный представитель вооруженных сил страны пояснила, что ни один вид оружия не обладает 100%-й точностью.