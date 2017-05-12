ИГ* взяло ответственность за атаку в пакистанском Мастунге

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"*взяла на себя ответственность за атаку в Пакистане, целью которой был кортеж вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери, передает агентство Рейтер.

Взрыв произошел в пятницу в округе Мастунг. Кортеж вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери был подорван, когда он возвращался с мероприятия. Хайдери госпитализирован в военную клинику Кветты с незначительным травмами. По последним данным жертвами взрыва стали 25 человек.

Как сообщает агентство со ссылкой на сообщение связанного с исламистами сайта Amaq, атаку совершил "смертник, на котором был жилет, начиненный взрывчаткой".

*Террористическая организация, запрещенная в России.