Число миллионеров на Украине за год сократилось на четверть

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Число миллионеров на Украине в 2016 году сократилось на четверть, сообщила в пятницу Государственная фискальная служба страны.

"За прошлый год 3,504 тысячи человек задекларировали доход свыше 1 миллиона гривен (37,8 тысячи долларов). По сравнению с 2015 годом количество миллионеров уменьшилось на 25%, или на 1,18 тысячи человек", — сообщается на сайте ведомства.

При этом, несмотря на уменьшение доли миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 миллиарда гривен (более 120 миллионов долларов).

Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали более миллиона гривен дохода, — в Киеве, их 1,686 тысячи человек. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, в Днепропетровской — 216, Одесской – 211.