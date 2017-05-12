Рейс United Airlines вновь задержали из-за скорпиона на борту

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Еще один рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из американского Хьюстона (штат Техас) в Эквадор, задержали из-за пробравшегося на борт самолета скорпиона, передает телеканал Khou TV.
После остановки самолета медработники осмотрели мужчину, из одежды которого выполз скорпион, но укусов не обнаружили.
Авиакомпания раздала в качестве компенсации всем пассажирам талоны на обед, а также подготовила новый самолет.
В середине апреля на борт самолета этой авиакомпании уже проникал скорпион. Тогда СМИ сообщали, что скорпион ужалил пассажира одного из рейсов United Airlines. Жена пострадавшего рассказала, что он находился в салоне бизнес-класса и обедал, когда почувствовал что-то в волосах. Скорпион упал на его столик и ужалил мужчину, когда тот пытался стряхнуть его оттуда.