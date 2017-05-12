Рейс United Airlines вновь задержали из-за скорпиона на борту

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Еще один рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из американского Хьюстона (штат Техас) в Эквадор, задержали из-за пробравшегося на борт самолета скорпиона, передает телеканал Khou TV.

По данным телеканала, скорпиона обнаружили в момент руления самолета в аэропорту. По словам очевидцев, они заметили, как скорпион выполз из рукава спавшего в хвосте самолета мужчины. Пассажиров эвакуировали, чтобы экипаж смог найти скорпиона. Однако остается неизвестным, смогли ли они его обнаружить.

После остановки самолета медработники осмотрели мужчину, из одежды которого выполз скорпион, но укусов не обнаружили.

Авиакомпания раздала в качестве компенсации всем пассажирам талоны на обед, а также подготовила новый самолет.

В середине апреля на борт самолета этой авиакомпании уже проникал скорпион. Тогда СМИ сообщали, что скорпион ужалил пассажира одного из рейсов United Airlines. Жена пострадавшего рассказала, что он находился в салоне бизнес-класса и обедал, когда почувствовал что-то в волосах. Скорпион упал на его столик и ужалил мужчину, когда тот пытался стряхнуть его оттуда.