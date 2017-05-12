Премьер-министр Судана назвал состав нового правительства

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Судана Хассан Салех назвал состав нового правительства, обязался урегулировать ситуацию с мятежами в пограничных регионах и улучшить экономическую ситуацию в стране, сообщает агентство Франс Пресс. © AP Photo / Jerome Delay Власти Судана заявили об освобождении похищенного в Чаде француза

Салех заявил, что правительство поставит в приоритет "увеличение производства, улучшение уровня жизни населения и достижение мира". Всего в правительство войдет 31 министр. Сообщается, что члены оппозиции не получат в нем представительства.

Первый со времен госпереворота в 1989 году премьер-министр Судана Хассан Салех был приведен к присяге в марте этого года. Ранее он занимал пост вице-президента Судана. Он также продолжит выполнять обязанности первого вице-президента страны.

В 1989 году гражданское правительство лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Судана Садыка аль-Махди было отстранено от власти в результате госпереворота, когда к власти в Судане пришел Омар аль-Башир. В 2010 году аль-Башир был переизбран на пост президента, несмотря на то, что в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в преступлениях в регионе Дарфур, из-за чего западные страны прекратили с ним контакты.

Миротворческая операция UNAMID была санкционирована Советом Безопасности ООН 31 июля 2007 года в ответ на продолжающееся массовое насилие в этом суданском регионе. Там с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. По поступающим в ООН данным, в конфликте погибли около 300 тысяч человек.