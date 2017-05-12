Украина допускает возможность безвизового режима более чем с сотней стран

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украины может получить безвизовый режим более чем со 100 странами мира.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Решение об отмене виз для Украины будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

"Сто процентов, что больше чем на 100 стран мы обязательно выйдем (с которыми будет безвизовый режим)", — сказал Климкин на пресс-конференции.

Он отметил, что Украина сейчас работает над внедрением безвизового режима почти со всеми странами Латинской Америки. Также ведутся переговоры о безвизовом режиме с азиатскими странами.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.