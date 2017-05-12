Украина допускает возможность безвизового режима более чем с сотней стран

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украины может получить безвизовый режим более чем со 100 странами мира.
"Сто процентов, что больше чем на 100 стран мы обязательно выйдем (с которыми будет безвизовый режим)", — сказал Климкин на пресс-конференции.
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.