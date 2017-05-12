Все страны НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс

БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Правительство Черногории написало на своем официальном аккаунте в Twitter, что все 28 государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении республики в НАТО.

"Ратифицирован протокол о вступлении в НАТО! Спасибо союзникам и партнерам!" — говорится в сообщении в аккаунте правительства Черногории.

Премьер-министр Душко Маркович в пятницу заявил на открытии форума по международной безопасности в Будве, что не понимает, "откуда с некоторых сторон проявляется удивление и противодействие тому, что Черногория решила свои ключевые национальные интересы связать с евроатлантической семьей государств и народов". По его мнению, вступление в альянс добавит стабильности и экономической пользы стране и Балканам.

"Уверен, что серьезные инвесторы, прежде всего с Запада, оценят факт, что Черногория является частью НАТО. Это гарантия мира и стабильности государства, а значит, и гарантия для их инвестиций", — цитирует Радио и телевидение Черногории RTCG премьера.

Ratifikovan Protokol o pristupanju 🇲🇪 #NATO-u! Hvala saveznicima i partnerima: 🇦🇱🇧🇪🇧🇬🇨🇦🇭🇷🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇮🇸🇮🇹🇱🇻🇱🇹🇱🇺🇳🇱🇳🇴🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇰🇸🇮🇪🇸🇹🇷🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/V7ciCMKk5n — Vlada Crne Gore (@VladaCG) 11 мая 2017 г.

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По его данным, за первые два месяца 2017 года нетто-приток прямых иностранных инвестиций в республику составил 64,6 миллиона евро, "что гораздо выше соответствующего периода прошлого года". При этом, первого мая черногорское министерство обороны сообщило, что ежегодный взнос Черногории в бюджет НАТО составит 450 тысяч евро, или 0,027% от годового бюджета организации.

Черногория с населением около 620 тысяч человек является самой маленькой из республик бывшей Югославии. Парламент Черногории 28 апреля ратифицировал необходимые документы для вступления в Североатлантический альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.