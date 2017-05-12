В окружении Макрона подтвердили информацию о встрече с Меркель

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Помощник нового президента Франции Эммануэля Макрона подтвердил данные о встрече Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине в понедельник, 15 мая, на следующий день после его инаугурации, передает агентство Рейтер.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 мая в Берлине.

В окружении Макрона отметили, что "хотят сотрудничать по нескольким направлениям — безопасность, экономика, инвестиции и социальная защита".

В воскресенье, 7 мая, прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.