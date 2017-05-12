МИД Германии подтвердил сообщения об аресте немецкой журналистки в Турции

БЕРЛИН, 12 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство иностранных дел ФРГ подтверждает сообщения об аресте немецкой журналистки и переводчицы Месале Толу в турецком Стамбуле, заявил в пятницу официальный представитель министерства Мартин Шефер.

Он сообщил, что журналистка, работающая на информационное агентство левого толка Etha, 30 апреля была задержана и 6 мая заключена под стражу, о чем турецкие власти не уведомили МИД Германии.

"Я могу вас заверить, что мы интенсивно работаем, пытаемся через все предусмотренные каналы добиться встречи с госпожой Толу", — сказал он на брифинге.

Как сообщают СМИ, судья выдал ордер на арест Толу по обвинению в пропаганде терроризма и участии в террористической организации. В 2007 году Толу получила немецкое гражданство и отказалась от турецкого.

Шефер отметил, что в данном случае турецкие власти действуют в соответствии с нормами международного права. "Это означает, что они должны предоставить возможность консульского обслуживания, чего мы совершенно точно будем добиваться", — добавил Шефер.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, что привело к обострению отношений между Берлином и Анкарой. Юджель подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ, после чего в адрес ФРГ из Турции начались сравнения с эпохой национал-социализма.