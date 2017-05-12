Политолог прокомментировал участие США в решении украинского кризиса

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США в обозримом будущем не планируют более активно включаться в процесс урегулирования украинского кризиса; Вашингтон считает, что это европейская проблема. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Мы можем сказать сейчас со значительной долей уверенности: во-первых, то, что США в обозримом будущем не планируют более активно включиться в процесс урегулирования украинского кризиса. Речь о том, чтобы войти в состав нормандского формата, о чем время от времени говорили, сейчас об этом речи не идет", — сказал он.

"Во-вторых, если говорить об Украине, то очень существенно, что Украина стала одной из наиболее очевидных жертв сокращения американского бюджета международной помощи", — отметил эксперт.

По его словам, "те программы помощи экономической, технической, которые были утверждены администрацией Обамы, они подверглись очень серьезному секвестру". "Бюджет — это всегда приоритет: риторика риторикой, но мы видим, что денег на Украину администрация выделять не хочет", — добавил эксперт.

"Третий момент — была встреча Климкина, была также встреча украинского министра иностранных дел с вице-президентом США, который, если вы помните, сказал, что, с точки зрения США, единственным решением (является) выполнение минских соглашений. Как я понимаю, когда американская сторона говорила о выполнении минских соглашений, она имела в виду выполнение не только со стороны России, но и со стороны Украины тоже, то есть понимание, что в Киеве существуют проблемы с выполнением положений Минска, и США продолжают настаивать на том, чтобы соглашения выполнялись, в том числе с украинской стороны", — добавил Кортунов.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска.

"Подводя итог, мне кажется, что говорить о каком-то серьезном изменении американской позиции преждевременно, хотя, конечно, с учетом, наверное, и позиции американских союзников, с учетом позиций, существующих на Капитолийском холме, с учетом позиции вашингтонской демократии, конечно, все нужные слова были сказаны, и все принципиальные позиции были подтверждены и в отношении территориальной целостности Украины, и в отношении условий снятия санкций с России", — сказал он.

"Базовые вещи остаются неизменными, при этом пока совершенно неочевидно, что США готовы рассматривать украинский кризис как свой приоритет. Складывается впечатление, что все-таки они считают, что это больше европейская проблема, что этим должна больше заниматься Меркель. И что США… в общем у них есть много других более важных вопросов международных, на которых США и должны сосредоточиться", — заключил он.

Глава МИД Украины Павел Климкин на этой неделе посетил США. Накануне он доложил главе государства Петру Порошенко о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Согласно сообщению посольства на странице в Facebook, Трамп накануне принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.