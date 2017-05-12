В Пакистане число жертв взрыва выросло до 25 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан, целью которого стал кортеж вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери, достигло 25 человек, передает телеканал Geo TV.

Взрыв произошел в пятницу в округе Мастунг. Кортеж Хайдери был подорван, когда он возвращался с мероприятия. Хайдери госпитализирован в военную клинику Кветты с незначительным травмами. Также известно о 35 пострадавших.

"В два госпиталя Кветты были доставлены 25 тел", — приводит телеканал слова представителя минздрава округа Мастунг Шер Замана.

Сам Хайдери заявил, что получил незначительные травмы, его заявление процитировала в Twitter партия "Джамиат-уль-улема-и-ислам (Ф)", в которой состоит политик.

По данным ряда пакистанских СМИ, Хайдери удалось избежать серьезных травм, поскольку он ехал не в своей машине. Его водитель при этом погиб.

Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за взрыв. Также не установлено, идет ли речь о террористе-смертнике или о взрыве фугаса.