В Палестине оценили готовность Израиля участвовать во встрече с Россией

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики считает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время не согласится на проведение трехсторонней встречи с Россией и Палестиной.

"Вчера мы подтвердили, что готовы приехать в Москву и участвовать в этой трёхсторонней встрече. Президент (РФ Владимир) Путин также подтвердил своё согласие… Но, к сожалению, до сих пор израильское правительство не дало подтверждение президенту Путину о своей готовности участвовать в этой встречи", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам главы МИД ПНА, "вся проблема в позиции Биньямина Нетаньяху".

"Кажется, что это желание (встретиться у премьера Израиля — ред.) не появится в ближайшей перспективе", — отметил он.

Еще в 2016 году Путин предложил провести в Москве встречу Нетаньяху с главой ПНА Махмудом Аббасом. Нетаньяху и Аббас заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.