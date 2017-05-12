Из Индонезии выслали японских журналистов, снимавших фильм об аборигенах

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Индонезии депортировали шесть японских граждан, которые снимали документальный фильм об аборигенах в провинции Папуа на востоке страны, за нарушение визового режима, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, у японских документалистов отсутствовали журналистские визы. Как заявил руководитель иммиграционной службы в административном центре Папуа городе Джаяпура, журналисты были задержаны в понедельник и депортированы в четверг.

Журналисты путешествовали по туристическим визам и снимали фильм о племенах Мамуна и Короваи, уточнил чиновник Йопи Ватимена (Yopie Watimena).

Ранее в марте власти Индонезии депортировали за нарушение визового режима двух французских журналистов, которые снимали документальный фильм.

Индонезия в этом году была принимающей страной Всемирного дня свободы печати ООН. По случаю этого в столице страны Джакарте с 1 по 4 мая проводилась международная конференция.