Эксперт: ракета KAAN подтвердила курс на самодостаточность турецкой армии

СТАМБУЛ, 12 мая — РИА Новости. Успешные испытания оперативно-тактического ракетного комплекса KAAN стали еще одним шагом на пути к созданию технологически самодостаточной турецкой армии и демонстрируют решимость Анкары осуществить эту цель в сжатые сроки, заявил РИА Новости в пятницу известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в турецких СМИ появилась информация об успешно прошедших в провинции Синоп испытаниях ракетной системы KAAN, поразившей цель на дальности 280 километров.

Впервые данный комплекс был представлен на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

"Данные испытания свидетельствуют о серьезных намерениях Турции стать самодостаточной в производстве вооружений различных классов, в частности, оперативно-тактических ракетных комплексов и, очевидно, прогресс в этой сфере будет достаточно быстрым", — сказал Коротченко, посетивший стамбульский оружейный салон.

Эксперт напомнил, что в свою очередь Россия располагает собственными ОТРК "Искандер", которые серийно поступают на вооружение российской армии и допущены к поставке на экспорт.

По данным, представленным на сайте разработчика системы KAAN — компании Roketsan, ракета данного ОТРК диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.