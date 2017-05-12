В парламенте Южной Осетии поддержали кандидатуру Пухаева на пост премьера

ЦХИНВАЛ, 12 мая — РИА Новости. Президиум парламента Южной Осетии единогласно поддержал предложенную президентом кандидатуру Эрика Пухаева на пост главы правительства республики, передает в пятницу агентство Sputnik Южная Осетия.

Пятого мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил парламенту кандидатуру бывшего вице-премьера Эрика Пухаева на должность главы правительства

"Члены президиума — вице-спикеры и главы парламентских комитетов — поддержали кандидатуру Пухаева, вопрос его утверждения в качестве премьера будет рассмотрен в понедельник на сессии законодательного органа власти", — говорится в сообщении.

Правительство Южной Осетии сложило свои полномочия 24 апреля, спустя три дня после вступления в должность нового президента Бибилова. Главы министерств продолжают исполнять свои обязанности до назначения новой команды.

Пухаев был назначен заместителем премьер-министра Южной Осетии в 2014 году.