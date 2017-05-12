Литва отказалась от пассажирских железнодорожных перевозок в Москву

ВИЛЬНЮС, 12 мая — РИА Новости. Государственная компания "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) в целях экономии средств с понедельника перестанет цеплять свои вагоны для перевозки пассажиров к поезду Калининград-Вильнюс-Москва, сообщает пресс-служба ведомства.
"С 15 мая к поезду, следующему по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва, дополнительно не будут прикрепляться три вагона компании "Литовские железные дороги", однако пассажирам будет дана возможность доехать до Москвы на поезде", — говорится на сайте компании.
Заместитель директора "Литовских железных дорог" Линас Баужис считает, что этот шаг позволит улучшить эффективность компании и обеспечит качественное обслуживание клиентов.
Он добавляет, что данный шаг позволит компании сэкономить ежегодно до двух миллионов евро. По данным компании, в прошлом году "Литовские железные дороги" перевезла по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва и обратно на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.