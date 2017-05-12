СМИ сообщили о планах Корбина вывести британских солдат из Афганистана

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Лидер лейбористов Великобритании Джереми Корбин пообещает в случае победы на выборах вывести солдат из Афганистана и Ирака, сообщают в пятницу британские СМИ, цитируя выдержки из запланированной на пятницу речи Корбина.

Как ожидается, в рамках предвыборной кампании руководитель партии представит основные пункты внешней и оборонной политики. Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 8 июня.

"Я не пацифист. Я признаю, что военные действия в рамках международного права и в качестве крайней меры в определенных обстоятельствах необходимы… но это далеко от тех однобоких войн и интервенций, которые в последнее время стали практически рутинным делом", — цитирует Daily Mail манифест Корбина. Как ожидается, он будет критиковать и президента США Дональда Трампа.

"Заигрывание с оригинальной администрацией Трампа стабильности не принесет", — приводит издание выдержки из черновика речи политика.

Согласно результатам исследования крупной компании по изучению общественного мнения Kantar Public, лейбористская партия Корбина может рассчитывать на выборах на 28% голосов. Большинство в 44% голосов избирателей, как ожидается, достанется Консервативной партии во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Примерно каждый десятый британский избиратель (11%) до сих пор не уверен в своем выборе 8 июня, 5% предпочитают своего выбора не называть. Эксперты Kantar Public, однако, не считают, что этот процент нерешительных респондентов опроса сможет серьезно повлиять на исход голосования и качнуть электоральный баланс в пользу Лейбористской партии.

Исследование проводилось при помощи различных методик, в том числе был задействован метод прямого опроса и методика анализа социальных медиа. Опрос был проведен с 4 по 8 мая, в нем приняли участие 1201 человек. Kantar Public —это одна из торговых марок группы Kantar, которая, в свою очередь, входит в одну из крупнейших рекламных корпораций мира WPP plc.