В Бельгии обеспокоены уровнем подготовки полицейских к визиту Трампа

БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Представитель бельгийского Национального профсоюза полиции и агентов безопасности (SNPS) Фредерик Фортунато высказал обеспокоенность тем, что подготовку стражей порядка, которые будут задействованы в обеспечении безопасности визита президента США Дональда Трампа в Брюссель, организуют лишь за неделю до события.
"С этими акциями сопряжены опасения, и особенно запланированные протестные сборища против американского президента могут быть отмечены насилием", — приводит в пятницу слова Фортунато газета Libre Belgique.
Он высказал возмущение тем, что тренировочные мероприятия для полиции состоятся лишь 17 мая, что, по его мнению, говорит о плохой организации подготовки к обеспечению безопасности в ходе предстоящих визитов, в первую очередь президента США.
По данным газеты Derniere heure, в обеспечении правопорядка в Брюсселе в период саммита НАТО будут задействованы свыше трех тысяч полицейских.