В Бельгии обеспокоены уровнем подготовки полицейских к визиту Трампа

БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Представитель бельгийского Национального профсоюза полиции и агентов безопасности (SNPS) Фредерик Фортунато высказал обеспокоенность тем, что подготовку стражей порядка, которые будут задействованы в обеспечении безопасности визита президента США Дональда Трампа в Брюссель, организуют лишь за неделю до события.

Трамп посетит Брюссель 24-25 мая, помимо американского президента 25 мая в столицу Бельгии на саммит НАТО приедут лидеры еще 28 стран Североатлантического альянса, включая президента Турции Тайипа Эрдогана. В этой связи в Брюсселе ожидаются акции протеста противников американского и турецкого лидеров.

"С этими акциями сопряжены опасения, и особенно запланированные протестные сборища против американского президента могут быть отмечены насилием", — приводит в пятницу слова Фортунато газета Libre Belgique.

Он высказал возмущение тем, что тренировочные мероприятия для полиции состоятся лишь 17 мая, что, по его мнению, говорит о плохой организации подготовки к обеспечению безопасности в ходе предстоящих визитов, в первую очередь президента США.

"Несмотря на то, что о прибытии Дональда Трампа в Бельгию было известно (заранее), связанную c этим тренировку решено провести лишь за неделю до этого", — сказал представитель SNPS. В этой связи он ожидает, что не менее 60 полицейских не будут надлежащим образом подготовлены к обеспечению безопасности в ходе визита президента США.

По данным газеты Derniere heure, в обеспечении правопорядка в Брюсселе в период саммита НАТО будут задействованы свыше трех тысяч полицейских.