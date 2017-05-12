В Израиле спасли подростка, который большую часть жизни провел взаперти

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. Израильские власти обнаружили 14-летнего мальчика, которого, как они подозревают, родители практически постоянно держали взаперти большую часть его жизни, сообщила полиция.

Родители, которыми, по информации местной прессы, оказалась чета пожилых выходцев из России, были задержаны для допроса, а вызволенный из заточения ребенок передан социальным службам.

"Действуя на основании информации от социальных служб города Хадеры о том, что 14-летний мальчик постоянно удерживается его родителями в квартире без возможности ее покинуть, сотрудники полиции прибыли на место, задержали для допроса родителей, которым около 60 лет, и передали ребенка социальным работникам, в том числе для прохождения медицинского осмотра", — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Газета "Гаарец" пишет, что семья жила в Хадере, крупном городе в центре Израиля, с 2009 года. Все это время ребенок не посещал школу и не был зарегистрирован ни в одной из муниципальных служб.

"Мальчик рассказал социальным работникам, что родители выводили его гулять во двор дома на полчаса раз в две недели… Он обычно спал с родителями в одной постели и проводил весь день дома", — говорится в публикации.

Издание цитирует представителя муниципалитета, который, побывав в квартире, рассказал, что она завалена "коробками и мусором", входная дверь подперта стиральной машиной, а окна закрыты так, что там невозможно дышать.

Русскоязычное издание "Вести" сообщило, что родители после допроса были отпущены "на ограничительных условиях". Свое отношение к ребенку они объяснили заботой о его здоровье, а назначенный супругам адвокат говорит о "тяжелом психическом состоянии" матери, пишет газета.