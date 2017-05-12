В Пакистане число жертв взрыва превысило 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Число жертв взрыва, целью которого был кортеж вице-председателя сената Пакистана Маулана Хайдери, превысило 20 человек, передает телеканал Geo TV.
Взрыв произошел в пятницу в округе Мастунг провинции Белуджистан. Кортеж взорвали, когда Хайдери возвращался с мероприятия. Он госпитализирован в военную клинику Кветты.
"Я получил незначительные травмы, несколько членов моего кортежа погибли", — приводятся слова вице-председателя сената в аккаунте его партии "Джамиат-уль-улема-и-ислам (Ф)".
По данным некоторых пакистанских СМИ, Хайдери удалось избежать серьезных ранений, поскольку он ехал не в своей машине. Его водитель при этом погиб.
Пока ни одна группировка не заявила об ответственности за произошедшее. Так же не установлено, идет ли речь о террористе-смертнике или о взрыве фугаса.
#Mastung: I have sustained minor injuries and several members in my convoy have been ‘martyred’: Haideri#Mastung— Jamiat Ulema e Islam (@UlemaE) 12 мая 2017 г.
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