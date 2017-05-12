В Кремле оставили без комментариев призыв Трампа "творить мир"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Кремль не стал комментировать публикацию в микроблоге президента США Дональда Трампа с фотографиями глав внешнеполитических ведомств России и Украины и призывом "творить мир".

"Оставлю без ответа", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикацию в Twitter Трампа.

Ранее Трамп, разместив на своей странице в Twitter фотографии с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, написал: "Давайте творить мир!"

Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

Согласно сообщению посольства Украины в США на странице в Facebook, Трамп накануне принял министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.