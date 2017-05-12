Опрос: в Грузии более 60% жителей считают Россию самой большой угрозой

ТБИЛИСИ, 12 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Более 60% жителей Грузии считают, что самую большую угрозу для них представляет Россия, следует из данных социологического опроса, проведенного Американским Национальным демократическим институтом (NDI).
При этом более 30% жителей Грузии уверены, что лучше всех обеспечить безопасность страны смогут США.
NDI опубликовал в пятницу лишь часть результатов проведенного соцопроса. Среди обнародованного материала также были данные на вопрос о том, как повлиял на Грузию распад СССР. Около 42% опрошенных считают, что это событие повлияло на Грузию отрицательно, 48% видят в этом положительный аспект.
Социологическое исследование проводилось с 7 по 28 апреля 2017 года. Были опрошены около 2,5 тысячи человек.
NDI создан правительством США для "продвижения демократии в развивающихся странах". Финансируется, в том числе, Агентством США по международному развитию и Госдепом, Национальным фондом демократии США, а также из других государственных и негосударственных источников. Институт позиционирует себя как некоммерческая, внепартийная, негосударственная организация. Председатель совета директоров — бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В РФ деятельность NDI признана нежелательной.