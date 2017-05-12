Опрос: в Грузии более 60% жителей считают Россию самой большой угрозой

ТБИЛИСИ, 12 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Более 60% жителей Грузии считают, что самую большую угрозу для них представляет Россия, следует из данных социологического опроса, проведенного Американским Национальным демократическим институтом (NDI).

"На вопрос, какая страна представляет самую большую угрозу для Грузии, данные распределились следующим образом: Россия — 63%, Турция — 6%, США — 5%, 15% опрошенных не знают ответа на вопрос", — говорится в данных соцопроса, обнародованных в пятницу.

При этом более 30% жителей Грузии уверены, что лучше всех обеспечить безопасность страны смогут США.

NDI опубликовал в пятницу лишь часть результатов проведенного соцопроса. Среди обнародованного материала также были данные на вопрос о том, как повлиял на Грузию распад СССР. Около 42% опрошенных считают, что это событие повлияло на Грузию отрицательно, 48% видят в этом положительный аспект.

Социологическое исследование проводилось с 7 по 28 апреля 2017 года. Были опрошены около 2,5 тысячи человек.

NDI создан правительством США для "продвижения демократии в развивающихся странах". Финансируется, в том числе, Агентством США по международному развитию и Госдепом, Национальным фондом демократии США, а также из других государственных и негосударственных источников. Институт позиционирует себя как некоммерческая, внепартийная, негосударственная организация. Председатель совета директоров — бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В РФ деятельность NDI признана нежелательной.