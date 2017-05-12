МОМ: возможный удар в Йемене грозит увеличением числа беженцев

ЖЕНЕВА, 12 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможный удар по портовому городу Ходейда в Йемене может привести к появлению 400 тысяч беженцев, предупреждает в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

"Как минимум 400 тысяч человек покинут город в восточном направлении, если произойдет атака на Ходейду. Это увеличит количество людей, находящихся в отчаянной ситуации, которых уже насчитывается свыше 2 миллионов человек, а также ухудшит ситуацию в районах их временного проживания", — заявил директор подразделения МОМ по операциям и чрезвычайным ситуациям Мохаммед Абдикер.

По его словам, даже без проведения атаки на Ходейду программы по оказанию помощи Йемену сталкиваются с большими проблемами, в том числе в доступе и финансировании.

В МОМ подчеркивают, что возможная атака на Ходейду также затруднит возможности гуманитарных организаций по эвакуации людей через этот порт. Кроме того, приток новых беженцев из Ходейды в Сану значительно ухудшит и без того плохую гуманитарную ситуацию в этой провинции Йемена, где уже было объявлено о вспышке холеры.

Тем не менее МОМ уже готовится к новому притоку беженцев после атаки на портовый город.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.