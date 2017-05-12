Премьер Италии обвинил Евросоюз в "косоглазии"

РИМ, 12 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Евросоюз продемонстрировал определенное "косоглазие", вовремя не обратив взгляд на события, происходящие в Средиземноморье, признал глава правительства Италии Паоло Джентилони.

"С нашей стороны и со стороны Европейского союза было некоторое косоглазие, когда мы недостаточно своевременно увидели, что Европа должна в большей степени обращать свой взгляд на Юг. Но Италия работала над тем, чтобы объяснить, насколько этот взгляд в сторону Юга и Средиземноморья является основополагающим", — заявил он в пятницу, выступая на заседании парламентской ассамблеи Союза для Средиземноморья, проходящей в Риме.

Джентилони подчеркнул, что председательствующая ныне в G7 Италия намерена и дальше работать в русле развития евро-средиземноморского партнерства и, в частности, намерена привлечь особое внимание к отношениям со странами Африки. По его словам, Рим будет заниматься этой проблематикой также в качестве "ответственного за отношения между ОБСЕ и Средиземноморьем".

"Нужно соткать полотно нового порядка в Средиземноморье, так как очевидно, что более чем столетний порядок, унаследованный от колониальных держав, более не имеет силы", — сказал итальянский премьер.

Союз для Средиземноморья является международной организацией со штаб-квартирой в Барселоне, которая была создана в 2008 году и объединяет 43 страны ЕС и Средиземноморья. В Союз также входит Лига арабских государств.