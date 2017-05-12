В Британии украли открытку с написанным Роулинг приквелом к "Гарри Поттеру"

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Редкий экземпляр рукописного рассказа автора серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг украли в Великобритании, сообщила в пятницу местная полиция.
"Купить такую уникальную вещь могут только истинные фанаты Гарри Поттера. Мы призываем всех, кто видел или кому предлагали этот артефакт для покупки, обратиться в полицию", — сообщил представитель полиции региона Западный Мидленд констебль Пол Джонси, чьи слова цитирует агентство Рейтер.
Похищенный рассказ Роулинг – приквел, действие в нем происходит за 3 года до рождения самого Гарри Поттера. В рассказе фигурируют Сириус Блек, ставший впоследствии крестным Гарри, и отец мальчика-волшебника Джеймс Поттер. Молодые люди спасаются от полиции на мотоциклах при помощи магии.
К настоящему моменту в мире продано более 450 миллионов экземпляров книг из серии про Гарри Поттера, книги переведены на 79 языков.