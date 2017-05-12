В Британии украли открытку с написанным Роулинг приквелом к "Гарри Поттеру"

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Редкий экземпляр рукописного рассказа автора серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг украли в Великобритании, сообщила в пятницу местная полиция.

Речь идет о рукописном рассказе Роулинг, написанном на открытке формата A5, на обеих сторонах которой уместилось около 800 слов. Открытка была продана на благотворительном аукционе в 2008 году за 25 тысяч фунтов стерлингов (около 32 тысяч долларов США).

"Купить такую уникальную вещь могут только истинные фанаты Гарри Поттера. Мы призываем всех, кто видел или кому предлагали этот артефакт для покупки, обратиться в полицию", — сообщил представитель полиции региона Западный Мидленд констебль Пол Джонси, чьи слова цитирует агентство Рейтер.

Похищенный рассказ Роулинг – приквел, действие в нем происходит за 3 года до рождения самого Гарри Поттера. В рассказе фигурируют Сириус Блек, ставший впоследствии крестным Гарри, и отец мальчика-волшебника Джеймс Поттер. Молодые люди спасаются от полиции на мотоциклах при помощи магии.

К настоящему моменту в мире продано более 450 миллионов экземпляров книг из серии про Гарри Поттера, книги переведены на 79 языков.