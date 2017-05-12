Член СФ предложила созвать международный трибунал по событиям в Донбассе

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Член Совета Федераций РФ от Крыма Ольга Кивитиди предложила главе самопровозглашенной ДНР Александру Захарченко организовать международный трибунал по событиям в Донбассе и попросила дать ей возможность участвовать в нем в качестве обвинителя.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

"Карательной операции в Донбассе должна быть адекватная оценка… Должен быть международный трибунал по Донбассу. Я предлагаю, Александр Владимирович, вам, если такой трибунал состоится, рассмотрите мою кандидатуру в качестве обвинителя на этом процессе… чтобы мы могли в полной мере дать оценку того, что происходит здесь", — заявила Кивитиди в Донецке на заседании интеграционного комитета "Россия — Донбасс".