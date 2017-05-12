По делу арестованного по подозрению в атаке в Дортмунде нашли новые улики

БЕРЛИН, 12 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Следователи из Федерального управления уголовной полиции Германии обнаружили новые улики по делу 28-летнего Сергея В., арестованного по подозрению в организации атаки на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде, сообщает в пятницу газета Welt.
По данным издания, следователи обнаружили записки "частично на русском языке и написанные кириллицей", в которых описаны конкретные планы и размышления по осуществлению атаки. Также были обнаружены заметки с информацией об использованных позднее взрывных устройствах, в частности, упоминалась "техника на дистанционном управлении".
Три взрыва прогремели 11 апреля в Дортмунде около автобуса футбольного клуба "Боруссия" за час до матча, в котором эта команда должна была сыграть с "Монако" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.