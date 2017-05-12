Палестина готова к трехсторонней встрече с Израилем и Россией

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Палестинская сторона и глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас готовы к проведению трехсторонней встречи в формате Палестина-Израиль-РФ в любой точке мира и видят проблему в нежелании Израиля соглашаться на это, заявил РИА Новости министр иностранных дел ПНА Рияд аль-Малики.

"Палестинская сторона готова к любому месту для обеспечения мира в регионе и прекращения страданий палестинского народа. Мы готовы к любому месту для проведения подобной трехсторонней встречи", — заявил аль-Малики.

"Премьер Израиля (Биньямин) Нетаньяху ранее согласился на такую встречу, но в последний момент отказался. Похоже, что он не готов к ней. Проблема не в палестинской стороне, готовой участвовать во встрече по приглашению Путина или любого другого лидера, проблема в израильском руководстве, пытающемся создать впечатление, что они готовы ко встречам и консультациям, но на самом деле они против этого", — заявил дипломат.

"Нетаньяху говорит, что Москва не подходит, или Вашингтон не подходит. Не хотите Вашингтон – готов Париж. Не хотите Париж – есть Кейптаун. Аббас подтверждает, что готов поехать в любую точку мира, — заявил аль-Малики.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что Палестина приветствует приглашение провести трехстороннюю встречу в Москве и готова в любое время принять в них участие.

Еще в 2016 году Путин предложил провести в Москве встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Махмудом Аббасом. Нетаньяху и Аббас заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.

В конце марта этого года замглавы МИД России Михаил Богданов заявил РИА новости, что предложение российской стороны об организации встречи Нетаньяху и Аббаса в РФ остается в силе.