В КНДР назвали подозреваемых в подготовке покушения на Ким Чен Ына

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Служба разведки КНДР назвала имена ключевых подозреваемых в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына и сообщила о начале уголовного преследования в их отношении, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Начинается уголовное преследование организаторов, соучастников и пособников этого грандиозного преступления", — пишет агентство со ссылкой на заявление прокуратуры Северной Кореи.

В число основных подозреваемых вошли глава Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бенхо, глава подразделения этого же ведомства Хан Ганом, агент южнокорейской разведки агентства разведки Чо Гичхоль, а также директор компании Qingdao Nazca.

Ведомство рассматривает подготовку покушения как организованное преступление, связанное с терроризмом, государственной изменой, мятежом и попыткой госпереворота. Пхеньян требует от стран, на территории которых находятся причастные к преступлению лица, арестовать подозреваемых и выдать их Северной Корее. Как отмечает ведомство, подозреваемые "являются субъектами уголовного преследования по законам КНДР, независимо от гражданства".

На прошлой неделе представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества.