Турчинов обвинил Россию в подготовке наступления на Польшу и Литву

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные в ходе будущих учений "Запад-2017" отработают нападение на Литву и Польшу, сообщает Лига.Net.

"Цель российских учений — проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку. В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши", — заявил Турчинов.

По его словам, одним из приоритетов Кремля является восстановление границ России в рамках СССР.

"На это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики", — добавил Турчинов, пояснив, что попытка вернуть в орбиту Украину "забуксовала".

Украинские политики регулярно обвиняют российские власти в подготовке агрессивных действий по отношению к соседним государствам, не предъявляя при этом никаких доказательств. Тот же Турчинов в конце апреля говорил, что учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции на страны Восточной Европы.

Совместные учения российских и белорусских военных "Запад-2017" пройдут в сентябре на нескольких полигонах Союзного государства. При разработке сценария учений будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ обеих стран.