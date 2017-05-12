Ряд стран перестал признавать дипломы медвузов Украины, заявили в Киеве

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что ряд стран, в частности Сирия, Ливан, Ирак и Палестина, частично или полностью прекратили признавать дипломы украинских медицинских вузов.

"Некоторые страны частично или полностью прекратили признание наших медицинских дипломов. Это, в частности, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и другие, откуда в наши медицинские вузы традиционно приезжает учиться много студентов", — цитирует Гриневич пресс-служба министерства образования и науки Украины.

По ее словам, основанием для таких решений страны называют низкий балл поступающих в медицинские высшие учебные заведения и отсутствие доступа к интернатуре.

"Такие решения объясняют низким баллом поступающих в медицинские ВУЗы и отсутствием доступа к интернатуре. Поэтому нам надо определить, какие изменения сейчас нужны, чтобы решить эти проблемы и в целом улучшить качество предоставления образовательных услуг в медицинских вузах", — сказала Гриневич.

Также министр отметила, что на Украине медицинское образование является самым рейтинговым на рынке образовательных услуг для иностранных студентов. Из более 64 тысяч иностранцев, обучающихся на Украине, почти 40% получает образование именно по медицинским специальностям.