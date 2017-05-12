В Олимпийском парке Сиднея произошел крупный пожар

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Крупный пожар произошел в Олимпийском парке австралийского Сиднея, на стадионах которого проходили летние Олимпийские игры 2000 года, сообщает портал News.com.au.
Sydney Olympic Park fire: Emergency crews tackle huge blaze https://t.co/Ph5xgaTFgo pic.twitter.com/JEAGF55yFP— Wecelebrity (@Wecelebrity) 12 мая 2017 г.
В местную пожарную службу поступили сообщения о "громком хлопке" еще до того, как располагающуюся в парке площадку Monster Skatepark охватило пламя. Один из очевидцев рассказал, что строители, работавшие на крыше соседнего стадиона "Австралия" (ANZ Stadium), поспешили в загоревшееся здание, чтобы "вытащить молодых людей оттуда". Посетители близлежащих спортивных площадок были эвакуированы.
Fire at Sydney Olympic Park sends black smoke over city's west https://t.co/ICmkidFyiE #sydney pic.twitter.com/z4u3cVMov6— Sydney News Now (@sydneynewsnow) 12 мая 2017 г.
Как сообщила пожарная служба в своем Twitter, на место прибыли 80 ее сотрудников. Пламя удалось потушить, и команды пожарных уже возвращаются на станции.
По данным портала, в результате возгорания пострадал один мужчина. Информации о других пострадавших пока не поступало.